Первое лунное затмение в 2020 году смогут наблюдать по всей России 10 января

В ночь на субботу россияне смогут наблюдать первое из четырех лунных затмений 2020 года. Оно будет видно на всей территории страны. Луна окажется в полутени Земли.

Продолжительность затмения составит чуть более четырех часов, рассказали в пресс-службе Московского планетария. Оно начнется в 20:08 по московскому времени, а своего пика достигнет в 22:10, когда спутник нашей планеты практически полностью погрузится в земную полутень — на 0,92 своего диаметра.

«Затмение видимо со всей территории России, при ясной погоде потемнение южной (нижней) части лунного диска можно будет увидеть без особого труда», — заметили в планетарии.

Наблюдать за небесным явлением смогут и жители Москвы: городские огни не помешают увидеть затмение. Нужны только безоблачное небо и открытая местность над юго-восточным горизонтом.

В пресс-службе добавили, что следить за Луной можно невооруженным глазом, но «если смотреть в бинокль или небольшой телескоп, будет интереснее».

Грядущее затмение в планетарии назвали «самым глубоким полутеневым затмением года». Следующее состоится 5 июня, но его максимальная фаза существенно меньше — 0,568. Скорее всего, существенного ослабления яркости лунного диска летом видно не будет.

В 2020 году Земля уже прошла на минимальном расстоянии от Солнца. Из-за этого 5 января солнечный диск был самым большим за весь год. На максимум планета удалится от звезды в начале июля.