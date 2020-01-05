Расстояние от Солнца до Земли будет минимальным 5 января

5 января Земля будет находиться в Перигелие, так называется ближайшая к Солнцу точка орбиты. Расстояние составит более 147 миллионов километров. Дальше всего от Солнца Земля будет находиться в начале июля — на расстоянии более чем 152 миллиона километров.

Астронома Александр Якушечкин сообщил, что точку Перигелия Земля пройдет в 10.48 по московскому времени, передает Газета.ru.

В астрономическом прогнозе также указано, что 10 января по всей России можно будет увидеть полутеневое лунное затмение с максимальной фазой 0,92. В Москве оно пройдет в 22:10.

В целом же январское небо назвали одним из самых красивых. Высоко над южным горизонтом поднимаются созвездия Орион, Телец, Возничий. Можно наблюдать самую яркую звезду ночного неба — Сириус, знаменитые туманности: Конская Голова и Туманность Ориона, красивейшие звездные скопления Плеяды и Гиады. Млечный Путь в январе простирается с юго-востока к северо-западу и проходит вблизи области зенита.