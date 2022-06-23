Парад пяти планет пройдет в ночь на 24 июня впервые за 18 лет

Жители Земли впервые за прошедшие 18 лет смогут увидеть парад пяти планет. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн выстоятся в ряд в ночь на 24 июня.

Пять небесных тел выстроятся в одну линию за час до восхода солнца. В Южном полушарии парад станет виден раньше, а сами планеты будут располагаться выше. Жители Северного полушария смогут увидеть планеты, выстроившиеся с востока на юг, написал «МИР 24». Некоторые планеты покажутся уже в полночь.

Еще можно будет увидеть серп Луны между Венерой и Марсом. Естественный спутник Земли будет перемещаться между планетами до конца июня. Парад планет пройдет впервые за последние 18 лет. Следующий можно будет увидеть только в сентябре 2040 года.

Ранее ученые заявили, что во время своего формирования Юпитер «съел» несколько планет. К такому выводу они пришли после того, как космический зонд NASA «Юнона» заглянул за облачный покров планеты. Результаты исследования подтвердили, что самая большая планета Солнечной системы поглотила множество крупных каменистых тел.