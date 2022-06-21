Юпитер оказался «каннибалом». Возможно, у Солнца было больше планет

Ученые подтвердили, что Юпитер — самая большая планета Солнечной системы — в процессе формирования «съел» несколько планет. Космический зонд NASA «Юнона» заглянул за облачный покров Юпитера и изучил химический состав ядра планеты. Необычно высокое содержание тяжелых элементов в ее ядре указывает на то, что Юпитер поглотил множество планетезималей — крупных каменистых тел, которые могли стать ядрами Земли и Марса. «Каннибализм» Юпитера объясняет и его гигантский размер. Раньше ученые допускали, что в его гравитационную ловушку попали миллиарды мелких космических каменистых объектов. К счастью, Юпитер уже давно ведет себя с соседями миролюбиво.