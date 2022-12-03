Наука 03 декабря 2022, 18:10 Падение астероида спровоцировало мегацунами на Марсе Scientific Reports: упавший астероид вызвал цунами высотой более 200 метров на Марсе Pxhere

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Ученые выявили на марсианской равнине Хриса гигантский кратер, который образовался из-за падения астероида. Об этом сообщили в статье в журнале Scientific Reports.

В статье отметили, что после высадки зонда «Викинг-1» на Марс у равнины Хриса исследователи ожидали увидеть в местных каналах древние следы марсианских потопов. Однако вместо этого они нашли на кадрах гигантское поле, которое было засеяно большим числом крупных булыжников.

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«Мы выяснили, что эти булыжники попали на это поле в результате мощнейшего цунами, порожденного падением крупного астероида в 900 километрах к северо-востоку от этих каналов», — рассказали ученые.

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Планетологи под руководством научного работника института в Тусоне Алексиса Родригеса раскрыли историю цунами. По данным исследователей, порядка 3,4 миллиарда лет назад астероид упал в мелководное море, когда поверхность Марса была еще покрыта водой, и вызвал мегацунами высотой более 200 метров. По данным ученых, небесное тело сопоставимо по размерам с астероидом, который спровоцировал вымирание динозавров 66 миллионов лет назад.

В середине ноября астроном Дэвид Рэнкин обнаружил на фото астероид, приближающийся к северной части Соединенных Штатов, за полтора часа до его падения.