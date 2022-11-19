Общество 19 ноября 2022, 18:57 Астероид утром пронесся над США Астроном Рэнкин увидел приближающийся к США астероид freepik

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Астроном Дэвид Рэнкин заметил на фото астероид, приближающийся к северной части США, за полтора часа до его падения. Об этом написал kp.ru.

Компьютер вычислил, что объект упадет через 100 минут. Правда, оценив расчеты, ученые выдохнули: астероид оказался размером около метра. Его падение ожидалось около 11:30 по московскому времени примерно на канадской границе. Действительно, по данным издания, люди слышали гул, некоторые рассказали, что в шкафах тряслась посуда, дома «встряхнуло». Кстати, международная система реагирования «проспала» это происшествие.

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Камера наблюдения в Торонто засекла летящий огненный шар — по словам очевидцев, зеленый.

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Упал этот объект или сгорел, пока неизвестно.

По данным «Утро.ру», суперкомпьютер World One вычислил, что конец света якобы наступит в период с 2040 по 2050 год. Прибор учел множество факторов, в числе которых уровень рождаемости и загрязнения окружающей среды. Ученые, разумеется, отнеслись к таким результатам скептически.