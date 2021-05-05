Опыты на мышах подтвердили, что мужчины чаще умирают от последствий ковида

Китайские ученые вывели новую породу трансгенных мышей. Так как они были очень уязвимы к действиям коронавируса, специалисты нашли новые подтверждения тому, что мужчины значительно чаще умирают от COVID-19.

Информация об этом появилась в статье, опубликованной в электронной библиотеке bioRxiv.

«Наши опыты с этими мышами показали, что самки значительно меньше страдали от инфекции, чем самцы. При относительно мягком течении инфекции они теряли значительно меньше веса, чем представители сильного пола, тогда как летальная доза вируса для них была значительно выше, чем для самцов», — сообщили исследователи.

Ученые почти с первых дней пандемии начали замечать, что новый вирус чаще заражает мужчин, чем женщин. Изначально считалось, что клетки легких мужчин содержат в себе значительно больше молекул рецептора ACE2, которые вирус использует для заражения. Потом мнения специалистов разделились. Ученые заверили, что продолжат и дальше изучать проникновение коронавируса в мозг с помощью трансгенных мышей.