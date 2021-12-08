Опубликована первая фотография «омикрона»

Университет Гонконга показал изображение «омикрон»-штамма коронавируса. Снимок удалось получить с помощью электронного микроскопа. Об этом сказано в заявлении специалистов, с которым ознакомилось РИА «Новости».

Ученые медицинского факультета, в том числе эксперты в области патологии и вирусологии, сделали электронную микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после того, животное заразилось вариантом SARS-CoV-2 «омикрон». Университет показал изображение при малом и большом увеличении.

По словам исследователей, при малом увеличении на микрофотографии можно рассмотреть повреждение клеток с набухшими везикулами, которые содержат маленькие черные вирусные частицы. Микрофотография с большим увеличением демонстрирует агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.

Ранее сообщалось, что специалисты кафедры микробиологии Гонконгского университета смогли выделить «омикрон» из клинических образцов. Это позволит ученым разработать и произвести вакцины против нового штамма коронавируса.