Врачи обнаружили у детей нестандартное проявление штамма омикрон

Британский медик Дэвид Ллойд обнаружил у маленьких пациентов необычное проявление штамма омикрон. По его словам, у зараженных детей появлялась необычная сыпь.

«До 15 процентов детей с омикроном сталкиваются с сыпью, необычной сыпью», — сообщил врач в ходе передачи на телеканале Sky News.

Он отметил, что между симптомами у инфицированных этим видом коронавируса взрослых и детей есть различия. Высыпания на коже проявлялись не у всех пациентов, и чаще всего их замечали именно у детей.

Ллойд подчеркнул, что с выводами об омикроне не стоит торопиться. Надеяться, что эта вариация вируса менее смертоносна, чем предыдущие, можно, но это не значит, что он полностью безопасен.

Ранее ученые предположили, что омикрон-штамм коронавируса быстрее провоцирует пневмонию из-за более простого доступа в легкие.