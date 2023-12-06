Наука 06 декабря 2023, 02:54 Опасный астероид пролетит рядом с Землей 6 декабря НАСА: астероид диаметром до 1,2 километра сблизится с Землей 6 декабря Freepik

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Потенциально опасный астероид 139622 (2001 QQ142) имеет диаметр до 1,2 километра. В среду, 6 декабря, он пролетит на расстоянии примерно 5,5 миллиона километров от Земли, сообщила пресс-служба Центра изучения околоземных объектов НАСА.

По предварительным данным, максимальное приближение астероида к Земле произойдет в 21:00 UTC (00:00 по московскому времени). Ожидается, что минимальное расстояние между ним и Землей составит чуть более 5,5 миллиона километров. Ученые называют потенциально опасными астрономические объекты, пересекающими орбиту Земли на расстоянии до 0,05 астрономической единицы или менее 7,5 миллиона километров.

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Диаметр астероида 139622 может варьироваться от 540 до 1200 метров. Скорость объекта составляет 6,66 километра в секунду.

Ранее глава НАСА Билл Нельсон сообщил, что человечество сможет добраться до Марса. По его словам, это может произойти в 2040 году.