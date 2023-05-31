Наука 31 мая 2023, 07:37 Глава NASA рассказал, когда люди высадятся на Марс Глава NASA Нельсон: люди высадятся на Марс к 2040 году Unsplash

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Человечество доберется до Марса к 2040 году, считает глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. Он поделился своим мнением с журналистами El Mundo.

«В 2040 году, осталось всего 17 лет», — ответил он на вопрос о самом раннем сроке, к которому люди могли бы достичь этой планеты.

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Нельсон добавил, что если до Луны можно добраться за три-четыре дня, то экспедиция на Марс займет куда больше времени. Семь-восемь лет уйдет только на то, чтобы прибыть на Марс, а потом придется остаться там на пару лет, чтобы дождаться, пока расположение планет позволит вернуться. Путь обратно займет до восьми месяцев. На Земле «еще много предстоит разработать», чтобы сохранить жизнь тем, кто отправится на Марс, заключил глава NASA.

«Чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, но Марс намного дальше», — отметил Нельсон.

Ранее академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин в беседе с представителями СМИ предположил, что полет на Марс и обратно занял бы два с лишним года.