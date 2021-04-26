OneWeb почтит подвиг Гагарина запуском партии спутников

Британская компания OneWeb в знак признания достижений перед человечеством советского космонавта Юрия Гагарина использует его изображение в качестве эмблемы следующей миссии по запуску спутников. Она состоится 26 апреля 2021 года в 00:3о по московскому времени на космодроме Восточный.

Об этом компания сообщила в Twitter.

«В этот день 60 лет назад человек впервые отправился в космос. В ознаменование этого события и в память о достижениях человечества в космосе, которые сегодня позволяют нам объединить мир, мы изобразили Юрия Гагарина на нашей эмблеме шестой миссии запуска», — сказано в заявлении.

Миссия продлится три часа 52 минуты.

С февраля 2020 года с Байконура OneWeb подняла в космос 140 аппаратов. Всего она намерены вывести на орбиту Земли около 600 спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету пользователей всего мира.

Военный спутник связи «Меридиан» России 24 апреля вошел в атмосферу Земли и сгорел над Антарктидой. О долетевших до поверхности несгоревших обломках не сообщалось.