Военный спутник РФ сгорел в атмосфере над Антарктидой

Военный спутник связи «Меридиан» России, выведенный на нерасчетную орбиту в 2009 году, вошел в атмосферу Земли и сгорел над Антарктидой. Данные ВВС США опубликованы на специализированном сайте space-track.org.

По информации американских военных, «Меридиан» вошел в земную атмосферу 23 апреля, около 07:48, над Антарктидой. Приблизительные координаты — 59,7 градуса южной широты и 147,1 градуса восточной долготы. Не известно, долетели ли до поверхности несгоревшие обломки спутника.

Спутник «Меридиан» был запущен с космодрома Плесецк в Архангельской области ракетой-носителем «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» 21 мая 2009 года. Аппарат вышел на нерасчетную орбиту из-за преждевременного отключения работы третьей ступени. Однако он использовался по целевому назначению.

За все время было произведено девять запусков аппаратов «Меридиан», один из них — неудачный по причине аварии ракеты-носителя.

Спутники «Меридиан» нужны, чтобы обеспечить связь морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также их используют для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики. Спутники разработаны по заказу Минобороны и созданы на замену аппаратам «Молния-3» и «Молния-1Т».