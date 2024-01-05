Наука 05 января 2024, 03:38 Окаменелые останки чудовищных червей обнаружили в Гренландии SA: в Гренландии нашли окаменелости червей, живших 518 млн лет назад Freepik

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Международная команда ученых обнаружила на севере Гренландии окаменелые останки плотоядных червей, живших 518 миллионов лет назад. Этот вид на латыни называется Timorebestia, что можно перевести как «чудовище». Об удивительной находке рассказал научный журнал Science Advances.

Черви Timorebestia достигали 30 сантиметров в длину. У них были длинные усики и большой набор внутренних челюстей, который, вероятно, ставил их на вершину пищевой цепочки. В частности, в их пищеварительной системе обнаружили остатки древних членистоногих Isoxys.

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В декабре стало известно, что канадские ученые нашли останки тираннозавра с двумя другими динозаврами в желудке. Это были детеныши небольших птицеподобных ящеров. Возраст находки — 75,3 миллиона лет. Она доказала, что молодые тираннозавры питались маленькими динозаврами, тогда как взрослые особи нападали на целые стада крупных травоядных ящеров.