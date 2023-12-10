10 декабря 2023, 03:25
Канадские ученые нашли останки тираннозавра с двумя детенышами в желудке
Science Advances: останки тираннозавра с детенышами в желудке нашли в Канаде
Канадские ученые нашли и смогли изучить останки тираннозавра. В желудке у доисторического хищника они обнаружили двух детенышей-динозавров другого вида. Об этом сообщил американский научный журнал Science Advances.
По данным издания, уникальную находку ученые сделали еще в 2009 году в парке «Бесплодные земли динозавров» в Альберте. Но им понадобилось почти 15 лет, чтобы бережно извлечь останки из камней и изучить. Зато в процессе этой работы их ждал сюрприз.
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«Возраст самого образца около 75,3 миллиона лет. Занимаясь его изучением, мы обнаружили, что в желудке тираннозавра сохранились две особи. Они представляют собой небольших птицеподобных динозавров, относящихся к виду Citipes elegans», — сообщили исследователи.
Это находка доказывает, что молодые тираннозавры питались маленькими динозаврами, тогда как взрослые особи нападали на целые стада крупных травоядных ящеров.
В сентябре палеонтологи из Федерального университета Пампы нашли в Южной Америке останки огромного хищника, который на 40 миллионов старше динозавров. Ученые выяснили, что окаменелости возрастом 265 миллионов лет принадлежат дейноцефалу. Этот хищник достигал трех метров в длину и весил около 400 килограммов.
Канада
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