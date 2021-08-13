Обнаружена серьезная уязвимость коронавируса

Для того, чтобы выжить и распространиться, коронавирус маскируется. От клеток иммунной система организма он прячется за счет гликолизации. К определенным участкам белка пепломера присоединяются остатки сахаров. Австрийским ученым удалось выявить два сахар-связывающих белка, которые мешают SARS-CoV-2 попасть в клетку.

В статье, опубликованной в журнале EMBO Journal сказано, что места гликолизации белка пепломера SARS-CoV-2 фактически не меняются. «Ахиллесову пяту» коронавируса можно найти, если выявить белки, которые с ним связываются.

Для разработки новых методов лечения исследователи создали библиотеку из 140 лектинов млекопитающих, связывающихся с остатками углеводов белков. Способность к сильной связи с белком пепломера SARS-CoV-2 была обнаружена у двух из них — CLEC4G и CD209c. Эту особенность ученые изучили с помощью атомно-силового микроскопа и смоделировав в 3D.

Их место присоединения к гликолизации остается неизменным для всех штаммов коронавируса. В противном случае белок пепломера становится нестабильным, и, как следствие, вирус — незаразным.

По данным ученых Национального университета Сингапура, коронавирус способен стремительно передаваться не только при кашле и чихании, но и при разговоре.