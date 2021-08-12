Ученые предупредили о быстром распространении ковида при одном способе

Инфицированные коронавирусом могут легко заразить рядом находящихся людей при кашле и чихании. Но есть и еще один способ, при котором вирус способен передаваться стремительно. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на The Straits Times.

Исследователи из Национального университета Сингапура предупредили о распространении COVID-19 при разговоре. По их словам, достаточно всего лишь поговорить с человеком в течении пары минут, чтобы заразить его вирусом. Причем вероятность такого исхода высокая, написал «Царьград» со ссылкой на ученых.

Профессор Пол Тамбай объяснил, как происходит заражение во время общения. При разговоре образуются крохотные частицы размером в пять микрометров. Эти элементы скромных размеров содержат больше компонентов вируса, чем более крупные частицы. Однако определенная циркуляция воздуха, создаваемая за счет расположения мебели, вентиляторов, а также дистанция между людьми помогает изменить концентрацию опасных элементов.

По словам другого профессора Кристина Колэмана, эффект может усугубляться в том случае, когда человек начинает непроизвольно повышать голос.