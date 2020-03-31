Новый анализ крови сможет выявить 50 видов рака. Симптомов ждать не придется

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Исследование провела группа американских ученых из Института онкологии Дана-Фарбер и Гарвардской медицинской школы в сотрудничестве с британцами из Института Фрэнсиса Крика и Университетского колледжа Лондона. Результаты опубликовали в журнале Annals of Oncology.

Исследователи проанализировали образцы крови, принадлежащие как людям с опухолью, так и здоровым. Специалисты с помощью нового метода искали признаки химических изменений в ДНК. Они попадают из опухоли в кровь. Анализы больных показали 50 разных видов заболевания, среди них рак молочной железы, пищевода, желчного пузыря, мочевого пузыря, желудка, яичников, легких, лимфоидный лейкоз, множественная миелома и рак поджелудочной железы.

Новый метод смог обнаружить рак в двух третьих случаев 12 самых смертоносных видов заболевания. То есть лишь в одной третьей тест давал отрицательный результат. Открытие играет важную роль еще и потому, что во многих опасных случаев стандартного скрининга попросту нет. Между тем часто запущенное заболевание отбирает у пациента надежду на выздоровление.

«Похоже, что у данного анализа крови есть все необходимые свойства для массового использования в качестве анализа на разные виды рака», — заявил профессор Джоф Окснард — один из руководителей проекта.

Однако об окончании работы говорить пока рано. Ученые хотят убедиться, что новый метод не дает ложной надежды. А для этого нужны дальнейшие исследования. Более того, проверки показали, что жидкая биопсия эффективнее выявляет прогрессирующее заболевание, нежели еле заметное начало онкологии.