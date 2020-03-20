Купить детское питание и спасти ребенка. Фонд «Подари жизнь» запустил новый проект помощи

«Мало кто знает, что у меня был рак крови» — похожими историями пользователи социальных сетей сейчас делятся под хэштегом #помощьмамипап. Флешмоб стартовал недавно, но рассказы о том, как своим подопечным когда-то помог фонд «Подари жизнь», уже заметили звезды телевидения и блогеры.

Это истории со счастливым концом. Люди вспоминают, как еще несколько лет назад им было страшно за свое здоровье, но теперь в жизнь вернулось благополучие.

У меня было заболевание Лимфома Беркитта. Свыше восьми курсов химиотерапии… Требовались дорогие лекарства, которые моим родителям были не по карману, и нужно было много крови. Спасибо донорам и фонду Яна Займенко бывшая подопечная фонда «Подари жизнь».

С тех пор прошло десять лет. Болезнь удалось победить. Недавно Яна стала мамой — воспитывает годовалую Лизу. Когда покупала детское питание, на бутылочке с водой увидела знакомый логотип и узнала о проекте «Поможем детям вместе», который проходит под хэштегом #помощьмамипап.

Новый проект «Поможем детям вместе»

Часть средств от продажи продукции со специальным логотипом направляют на помощь детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями.

«Это научный проект — диагностика здоровья. Ребенок может находиться не в Москве, у него может не быть доступа к высокотехнологичной медицине и исследованиям, которые способен предоставить центр Рогачева, а пробирка с его кровью съездит в Москву, где проведут очень точное исследование на мировом уровне», — рассказала директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова.

Диагностика — это не единственный проект фонда, который еще поддерживает «ФрутоНяня». Программа помощи рассчитана и на поставки детского питания в больницы, которые находятся под опекой фонда. Еще часть средств будет направлена на оплату услуг нянь в медицинских учреждениях.

Источник фото: телеканал «360»

Подробная информация о проекте и истории детей, которых вы можете спасти, можно найти на специальном сайте. А еще их удастся прочитать, отсканировав QR-код на упаковках.