Новую «очарованную» форму материи обнаружили в Большом адронном коллайдере

Ученые обнаружили в Большом адронном коллайдере новую частицу — двойной очарованный тетракварк Tcc+. Информация об этом появилась на официальном сайте Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

«Открытие позволит находить более тяжелые частицы того же типа, в которых один или два очарованных кварка заменены нижними кварками», — говорится в сообщении.

Тетракварк Тсс+ — единственная известная науке частица, которая состоит из четырех кварков, два из которых являются очарованными (с-кварки), при этом очарованные антикварки отсутствуют. Эксперты полагают, что новый тетракварк — долгожитель. По предварительным данным, время его жизни в от 10 до 500 раз больше, чем у частиц с такой же массой.

Недавно стало известно, что специалисты Казанского федерального университета (КФУ) обнаружили на Камско-Устьинском нефтяном месторождении вещество внеземного происхождения. Предположительно, оно было получено от разрушения метеорного тела более 270 миллионов лет назад. Эксперты рассказали, что тело подверглось разрушению при движении в атмосфере. Это событие произошло 272,95 миллиона лет назад на исследуемой территории.