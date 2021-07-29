Ученые из Казани нашли вещество внеземного происхождения

Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) обнаружили на Камско-Устьинском нефтяном месторождении вещество внеземного происхождения. Предположительно, оно было получено от разрушения метеорного тела более 270 миллионов лет назад.

Образец нашла студентка КФУ Клавдия Петренко в Камско-Устьинском месторождении,

«[Он] привлек внимание ученых приоритетного направления „Эконефть“ необычайно плотными микровключениями. Научная группа исследовала богатые железом микросферы и микрочастицы, содержащиеся в гипсовой породе», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте университета.

Источник фото: пресс-служба Казанского федерального университета (КФУ)

По словам доцента кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Раиля Кадырова, первое изучение состава показало, что основным компонентом найденных микровключений является железо.

«Используя комплекс методов для микроанализа (микро-КТ, XRF, SEM, EDS и рамановская спектроскопия), мы изучили различные возможности их происхождения и пришли к выводу, что микровключения из верхнеказанского подъяруса имеют внеземной генезис», — сказал он.

Ученые предположили, что вещество произошло от метеорной абляции. Это процесс разрушения поверхности метеорного тела при движении в атмосфере.

Специалисты считают, что метеорное тело подверглось разрушению при движении в атмосфере, которое произошло 272,95 миллиона лет назад на исследуемой территории.