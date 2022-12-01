Наука 01 декабря 2022, 14:31 Новая атомная эра: 15 лет

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Госкорпорация «Росатом» отмечает 15-летний юбилей. Ее работников и ветеранов торжественно поздравил президент страны Владимир Путин. В своем обращении глава государства отметил уникальный вклад, который Росатом вносит в обеспечение обороноспособности страны.

Компания продолжает развивать новые направления деятельности и продуктов. Начиная с 2017 по 2021 год выручка «Росатома» выросла почти в два раза: с 171 млрд руб. до 335 млрд рублей.

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Инфраструктура Арктики

Сегодня в «Росатоме» развивается около 80 новых бизнесов. Самые значимые из них занимаются перевозками по Северному морскому пути, а также созданием арктической портовой инфраструктуры. Кроме того, госкорпорация работает в сфере ядерной медицины, цифровизации, аддитивных технологий, ветроэнергетики, инфраструктурных решений, логистики и новых материалов.

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Одним из самых значимых результатов «Росатома» на новых направлениях стало обновление атомного ледокольного флота. Компания уже приняла в эксплуатацию два новых ледокола, а также продолжает строительство еще трех.

«По итогам 2021 г. зафиксирован рекордный объем перевозки грузов по Северному морскому пути — 34,9 млн тонн», — сообщили в «Росатоме».

Импортозамещение ПО

Кроме того, недавно «Росатом» создал в Петербурге первый в Европе стенд для испытания СПГ-оборудования. Компания уже несколько лет работает над импортозамещением программного обеспечения. За это время она создала более 70 собственных цифровых продуктов.

«Из них более 20 внесено в реестр отечественного ПО», — добавили в пресс-службе.

Также за это время на территории России создали полную импортонезависимую цепочку производства углекомпозитных продуктов — от сырья до готовых изделий. «Росатом» не оставил без внимания и область альтернативной энергетики и экологии. В этих сферах госкорпорация сформировала компетенции по строительству ветроэлектростанций и производству оборудования для них. В Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области, тем временем, построили и запустили шесть ветропарков. Сейчас «Росатом» занимается строительством еще двух.

Кроме того, госкорпорация организовала разработку и производство оборудования для ядерной медицины, а также начала серийное производство гамма-терапевтического комплекса «Брахиум».