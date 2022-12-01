Общество 01 декабря 2022, 13:56 Большой путь. Путин поздравил «Росатом» с 15-летием госкорпорации РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов «Росатома» с 15-летием госкорпорации. Атомная отрасль, по его словам, вносит уникальный вклад в обеспечение обороноспособности страны. Его обращение опубликовали на сайте Кремля.

По словам Путина, за последние 15 лет атомная отрасль России прошла большой путь. В течение этого времени удалось создать вертикально интегрированную корпорацию с полным циклом компетенций.

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«Выросли показатели в выработке электроэнергии, построены новые энергоблоки, в том числе за рубежом», — добавил Путин.

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Глава государства также отметил вклад, который атомная отрасль вносит в обороноспособность страны. «Росатом», по его словам, уделяет внимание реализации масштабных программ в разных сферах.

«Многое делается для хозяйственного освоения арктических территорий, развития Северного морского пути», — заявил Путин.

Президент страны также выразил уверенность в дальнейшей продуктивной работе госкорпорации на благо страны. Путин пожелал «Росатому» осуществления намеченных планов.