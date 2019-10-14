Нобелевскую премию по экономике присудили за новый подход к борьбе с нищетой

Нобелевскую премию по экономике получат специалисты из Индии, США и Франции за исследование способов борьбы с нищетой.

Ученые из Индии, Франции и США — Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер — будут удостоены Нобелевской премии за особый вклад в борьбу с бедностью. Об этом сообщил Нобелевский комитет на своей странице в Twitter.

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В число лауреатов в 2019 году попала 46-летняя француженка Эстер Дюфло. Она стала второй женщиной в истории, которой присудят Нобелевскую премию по экономике. В 2009 году американка Элинор Остром была удостоена премии за анализ экономического управления.

Премию вручат на торжественной церемонии в Стокгольме 10 декабря, в день смерти ее основателя Альфреда Нобеля. Нобелевскую премию по экономике учредил Госбанк Швеции в 1968 году. Она не относится к основным пяти премиям, а ее размер составляет около 900 тысяч долларов.

Ранее стало известно имя обладателя Нобелевской премии мира 2019 года. Ее получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, хотя многие ожидали, что премия достанется Грете Тунберг.