Отдыхай без Нобеля, Грета Тунберг

11 октября стало известно имя обладателя Нобелевской премии мира 2019 года. Награду получила не Грета Тунберг, а премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. «360» разбирается, почему Нобелевский комитет сделал именно такой выбор — ведь многие ждали, что награду получит 16-летняя шведская активистка.

Нобелевскую премию мира присуждают «за вклад в сплочение народов, за достижения в борьбе с межэтническими конфликтами или климатическими угрозами, а также за заслуги в области демократии и прав человека». Ее лауреатом может стать как человек, так и какая-либо организация.

Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер Эфиопии Подробнее

Абий Ахмед Али получил престижную награду за усилия, которые приложил во время разрешения приграничного конфликта с Эритреей. Вооруженный конфликт между двумя странами начался в конце 1990-х. Только в июле 2018 года Али и и президент Эритреи Исайяс Афеворки подписали декларацию о мире и дружбе.

«За его усилия по достижению мира и международного сотрудничества», — объявила председатель норвежского Нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

Достойный победитель?

Представители Комитета убеждены в правильности своего решения. Однако кто-то может счесть присуждение награды премьер-министру Эфиопии преждевременным, ведь в регионе сохраняется напряженная обстановка. Но члены жюри убеждены в обратном. Берит Райсс-Андерсен подчеркнула, что проделанная Ахмедом Али работа «заслуживает поощрения и поддержки».

Многие были уверены в победе Греты. Букмекеры рассказали, что у девочки практически не было конкурентов: 78% всех ставок приходились на ее победу. Шансы эфиопского премьер-министра Ахмеда Абия оценивались в два раза меньше, чем у Греты Тунберг.

Профессор кафедры мировой экономики МГИМО Александр Рогожин уверен, что премьер-министр Эфиопии получил столь престижную награду абсолютно заслуженно.

«Новый лауреат премии мира действительно имеет заслуги в урегулировании конфликтов с Эритреей. Это был очень кровавый конфликт, обе стороны использовали, к сожалению, советское оружие, которым располагало. Поэтому конфликт имел достаточно много жертв. Урегулировать его было трудно, сложно, но в принципе удалось это сделать», — заявил Рогожин.

Он подчеркнул, что выбранный кандидат действительно имеет реальные заслуги в «достижении мира и прекращении кровавого конфликта между двумя соседними государствами». Рогожин уверен, что Абий Ахмед Али получил эту премию «совершенно заслуженно».

«Она абсолютно не политизирована, действительно премия за мир», — заключил профессор.

Грета Тунберг лучше?

В этом году среди лауреатов премии оказалась шестнадцатилетняя шведская школьница Грета Тунберг. Девочка прославилась благодаря одиночному пикету, который девочка устроила перед зданием парламента Швеции в Стокгольме. Она заявила, что не станет ходить в школу, пока ее страна не начнет соблюдать условия Парижского договора по сокращению вредных выбросов.

О том, что школьницу выдвинули на Нобелевскую премию мира стало известно еще в марте. Ее кандидатуру предложили шведские политики Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг. В сентябре Грета Тунберг выступила в Нью-Йорке на саммите ООН по климату. Там девочка посвятила крайне эмоциональную речь тому, что власти своими обещаниями и подсчетами денег украли у нее и не только детство. Вскоре после этого школьница получила Международную детскую премию мира.

Грета Тунберг — главный кандидат на Нобелевскую премию мира. Но девочка ее не заслужила Подробнее

Профессор кафедры мировой экономики МГИМО Александр Рогожин в беседе с «360» заявил, что иногда на Нобелевские премии выдвигают довольно странных людей. Например, лидеров каких-нибудь общественных движений, которые не имеют никаких особых заслуг. Он отметил, что на Западе премии стараются выдавать тем, кто считается борцом за права человека. Несмотря на то, что такие люди делают «хорошее дело», это не имеет никакого отношения к премии мира. Рогожин уверен, что выдвижение Греты не обошлось без политического давления.

«По-видимому, и тут было довольно мощное давление: „Вот давайте девочку, она всем понравится“. Но дети — это не котята — не могут нравится просто так. А тем более, получать премии такого уровня. Да, это одна из глобальных проблем — проблема сбережения окружающей среды — но к миру это не имеет никакого отношения»,

Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер Эфиопии Подробнее

Профессор также отметил, что использование девочки в политических целях было крайне некорректно из-за ее болезни. Четыре года назад врачи диагностировали у Греты синдром Аспергера. Это заболевание нередко сравнивают с аутизмом, но оно проходит легче: больные сохраняют способность связно выражать мысли. При этом заболевшие люди обычно испытывают трудности с общением и зацикливаются на конкретном занятии.

«Девочка немножко с приветом, если так по-нашему говорить. Поэтому нехорошо так ее использовать. Да, она такая энтузиастка. Это определенный тип детей, с определенной психологией с определенным внутренним миром. Это было сделано совершенно напрасно. Тем более, когда речь идет о премии такого уровня», — отметил Рогожин.

По его словам, иногда Нобелевскую премию мира выдают лидерам общественных движений, руководителям государств или борцам за права человека. Рогожин считает, что последние заслуживают уважения, но не премии мира.