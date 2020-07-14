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    14 июля 2020, 12:57

    Немецкие ученые сделали Луну «моложе» на миллионы лет

    Александра Ломейко

    Немецкие ученые выяснили, что возраст Луны установлен неверно. Оказалось, что естественный спутник Земли моложе, чем считали раньше. На ее появление ушло 200 миллиардов лет.

    К таким выводам пришли специалисты из Университета Мюнстера. Они заявили, что Луна образовалась 4,425 миллиарда лет назад, говорится в опубликованной журналом Science Advances статье.

    Проведенное исследование помогло установить, что столкновение молодой Земли с протопланетой произошло около 140 миллионов лет после рождения Солнечной системы. Это было более 4,5 миллиарда лет назад.

    У нашей планеты к тому моменту уже сформировалось ядро из железа и никеля, которое окружала толстая мантия силикатных пород. Именно на этой стадии с Землей столкнулась Тейя, размер которой был примерно идентичен Марсу.

    Событие привело к выбросу в космос достаточного количества материала для возникновения спутника, причем времени на это требовалось всего несколько тысяч лет. На Земле и на Луне появились огромные океаны магмы, достигавшие в глубину тысяч километров. На спутнике океан затвердел быстро, покрыв небесное тело коркой. Из-за нее охлаждение магмы дальше шло медленнее.

    Чтобы расплавленные породы полностью затвердели потребовалось 200 миллионов лет. Раньше считалось, что на это ушло 35 миллионов. С остыванием магмы произошли изменения и в составе богатых магнием и железом минералов. Сравнение фактического состава лунных пород с составом из созданной модели дало возможность проследить, как эволюционировал расплавленный океан.

    Получилось, что Луна возникла в одно время с формированием металлического ядра Земли. Его вычислили при помощи уран-свинцового метода.