NASA и Япония будут вместе осваивать Луну

Япония и NASA подписали соглашение о совместной работе по освоению Луны. Программа называется «Артемида» (лунная программа США- прим.ред.).

Как сообщается на сайте NASA, в документе уточняется, что Япония внесет свой вклад в освоение поверхности спутника Земли и в создание окололунной станции.

Кроме этого, данное соглашение продлит уже действующее сотрудничество с Соединенными Штатами на Международной космической станции.

В начале мая Вашингтон начал подготовку международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне. Администрация Белого дома намерена привлечь к проекту несколько стран. Ученый астрономического института МГУ рассказал, чем американцев так привлекает спутник Земли и что реально там можно добыть.