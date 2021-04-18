Россия задумала отказаться от МКС с 2025 года

Россия проведет техническое обследование Международной космической станции (МКС) и примет решение о выходе из проекта с 2025 года, о чем предупредит иностранных партнеров. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«В последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупреждать партнеров», — приводит ТАСС текст сообщения аппарата заместителя председателя правительства.

В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что решение по этому вопросу примут после 2024 года. В его основу лягут оценка состояния модулей МКС и планы по развертыванию национальной орбитальной станции нового поколения.

Ранее в РКК «Энергия» сообщили о работе над проектом национальной космической станции. По предварительным данным, она будет состоять из трех или семи заменяемых модулей, где разместится экипаж от двух до четырех космонавтов. По планам, ее начнут собирать на орбите в 2024 году. В конце прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил россиянам делиться своими идеями по созданию новой станции.