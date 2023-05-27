Наука 27 мая 2023, 11:01 Научное сотрудничество Москвы и Минска усилят фундаментальными исследованиями Глава РАН: ученые России и Белоруссии проведут совместные фундаментальные исследования Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Минске прошло совместное заседание президиумов Академий Наук России и Белоруссии, на котором обсудили взаимодействие ученых двух стран. Об этом сообщилПервый канал.

«В современном мире страны, которые хотят быть по-настоящему независимыми, должны развивать собственную фундаментальную науку», — отметил глава РАН Геннадий Красников.

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Основными направлениями для совместной работы наметили создание новых материалов, разработку биотехнологий и энергетику. Без развития последней невозможен прогресс нейросетей и ИИ.

«У сайта GPT пи (популярная общедоступная нейросеть — прим. ред.) 200 миллионов подписчиков. Если у него станет 400 миллионов, всей электроэнергии, вырабатываемой Соединенными Штатами, не хватит на обслуживание этого ресурса», — рассказал глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.

У России и Белоруссии есть огромные энергетические возможности для развития собственных нейросетей и технологий с применением ИИ.

«Вы должны понимать, почему нас так не любят американцы и особенно Западная Европа. Потому что мы очень богатые, и нам хватит электричества и энергетики, чтобы делать все что хотите», — подытожил Ковальчук.

Ранее нейробиолог Хайтович рассказал, что эксперимент Маска с чипами для мозга научит людей им управлять.