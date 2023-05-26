Интересное 26 мая 2023, 15:57 Нейробиолог Хайтович: эксперимент Маска с чипами для мозга научит людей им управлять

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Клинические испытания Илона Маска с чипами для головного мозга научат людей управлять главным органом центральной нервной системы. Об этом сообщил нейробиолог, профессор Сколковского института науки и технологий Филипп Хайтович сайту телеканала «Звезда».

По словам специалиста, внедрение электродов в человеческий мозг является единственным способом разгадать тайну его работы. Целью эксперимента, который планирует провести Маск, является получение именно этих сведений.

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Отмечается, что по задумке Маска внедрение чипов позволит создать технологию управления гаджетами без помощи рук.