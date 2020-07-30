NASA запустило новый марсоход

Ракета-носитель Atlas V стартовала с площадки на мысе Канаверал, расположенном на атлантическом побережье американского штата Флорида. На ее борту находится марсоход Perseverance.

Согласно плану миссии, ровер сядет на поверхность Марса 18 февраля 2021 года. Общие расходы на миссию оцениваются в 2,1-2,7 миллиарда долларов.

Марсоход будет искать признаки существования микробиологических форм жизни в прошлом планеты. Он соберет образцы грунта. В 2028 году их заберет другой аппарат, который сядет рядом с ровером. Помимо этого Perseverance изучит климат и погоду на планете.

А еще он доставит на Марс образцы материалов, из которых предполагается сделать скафандры для высадки людей на поверхность Луны, а в будущем и Марса. Инженеры изучат, как марсианская среда повлияет на них.

Впервые в истории исследований Марса на планету привезут экспериментальный вертолетный дрон. До этого в рамках марсианских миссий не использовались аппараты, способные летать в атмосфере.

Ранее Китай отправился на изучение Марса. К Красной планете полетел первый национальный аппарат — зонд «Тяньвэнь-1». Через семь месяцев он прибудет к пункту назначения.