Вопросы к Марсу. Изучение космических соседей раскроет будущее Земли

Китай отправился на изучение Марса. Зонд «Тяньвэнь-1» — первый китайский аппарат, который полетел к Красной планете. Через семь месяцев он прибудет к Марсу, а пока почитайте, как человечество исследует его.

«Вопросы к небу»

Миссия «Тяньвэнь-1» в переводе значит «Вопросы к небу», и ее цель — изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики и особенности магнитного поля Марса. Ракета-носитель с зондом весом около пяти тонн стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 23 июля, в 07:41 по московскому времени. Через 2167 секунд ракета вывела аппарат на орбиту и он отправился к Марсу. «Тяньвэнь-1» должен добраться до планеты через семь месяцев, а первые данные — отправить в 2021 году.

Кто изучает Марс

Изучение Красной планеты началось еще до изобретения телескопа. Письменно засвидетельствовали существование Марса еще в 1534 году до н. э. Благодаря Галилео Галилею начались наблюдения за планетой с помощью телескопа в 1610 году.

В XX–XXI веках Марс изучали с помощью орбитальных телескопов и запусков орбитальных станций, которые начались с 1960 года. Первым аппаратом, который успешно приземлился на Красной планете, был советский «Марс-3». Он совершил посадку в 1971 году, но проработал в режиме передачи данных только 14,5 секунды.

В 2020 году на орбитах вокруг Марса работают шесть искусственных спутников: американские Mars Odyssey (с 2001 года), Mars Reconnaissance Orbiter (с 2006), MAVEN (с 2014), а также Mars Express (с 2003 года) Европейского космического агентства, индийский Mars Orbiter Mission (с 2014), Trace Gas Orbiter, который заработал с 2016 года благодаря силам Роскосмоса и Европейского космического агентства.

При этом на самом Марсе свою работу выполняют автоматические станции Curiosity с 2012 года и InSight с 2018-го.

Самый главный проект по Марсу — отправка туда пилотируемого корабля. Желание сделать это первым выразил Илон Маск. По его словам, в 2025 году первые люди смогут колонизировать Марс на космолете Starship. При этом к 2050 году он собрался отправить на планету миллион человек, которые должны построить там город.

Наряду с Китаем и другие страны пытаются ворваться в космическую гонку. Так, 20 июля к Марсу пустили арабский зонд «Аль-Амаль» («Надежда»). Аппарат задуман для того, чтобы изучать верхние слои атмосферы Красной планеты, следить за изменением климата. Ожидается, что он примкнет к своим иностранным коллегам в феврале 2021 года.

Вклад в будущее

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович по просьбе «360» объяснил, в чем смысл миссий по изучению других планет, в том числе Марса. Все помогает понять будущее планеты, на которой мы живем. Например, Марс в свое время замерз (температура поверхности — минус 40 градусов по Цельсию), а Венера, наоборот, испарила всю воду из-за огромных температур (средняя температура на поверхности плюс 462 по Цельсию).

Когда мы изучаем такие планеты, как Марс и Венера, мы смотрим на другие сценарии развития. <…> Есть такое расхожее утверждение, что человека отличает от животного наличие бесцельного любопытства. Именно благодаря этому качеству человек превратился из обезьяны в то, что есть сейчас, — со смартфонами, электричеством и полетами в космос Анатолий Петрукович.

Панорамный снимок Марса марсоходом Сuriоsitу/Источник фото: NASA

Петрукович напомнил, что вопрос о целесообразности изучения космоса схож с историей про необходимость электричества. Но сейчас никто не сомневается в важности его существования.

Среди целей китайского зонда значится изучение магнитного поля Марса. Собеседник «360» объяснил, что это поле — защитная стенка планеты, которая оттесняет от нее солнечный ветер, а он сдувает атмосферу космического тела. Собственно, именно из-за этого магнитного поле на Марсе очень слабое.

Ресурсы как приоритет

Ведущий научный сотрудник Главной астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров считает, что соседние планеты необходимо изучать ради ресурсов.

На других планетах ищут ресурсы, которые ограничены на Земле. Страны, в которых проблем с ресурсами больше, они более активны в этой области Георгий Гончаров.

Даже если абстрагироваться от факта, что земные ресурсы постепенно заканчивается, есть еще проблема: они поделены между разными государствами. В связи с этим тот же Китай, например, испытывает дефицит углеводородов, которые хочет найти вне Земли, и думает, что они есть на Марсе.