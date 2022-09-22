Нептун сняли впервые за 30 лет | 360°

Наука 22 сентября 2022, 20:28 Поделиться Telegram

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Viber Нептун сняли впервые за 30 лет Телескоп «Джеймс Уэбб» впервые за 30 лет сделал снимки Нептуна NASA

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NASA получило снимки самой далекой планеты Солнечной системы, которые сделал космический телескоп «Джеймс Уэбб» при помощи камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam. Это первое изображение за 32 года, сообщило сетевое издание Naked Science. В августе 1989 года зонд «Вояджер-2» приблизился к планете и сделал снимки.

Газовый гигант кажется темным из-за метана в атмосфере, он поглощает красный и инфракрасный свет. Однако облака, состоящие из метанового льда, отражают солнечный свет, именно они дают яркие полоски и пятна, написало издание.

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Космический телескоп смог запечатлеть спутник Нептуна Тритон, который похож на звезду из-за отраженного от него света. Также в кадр попали еще шесть спутников, всего их 14, сказано в материале.

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В начале сентября NASA заявили, что орбитальный телескоп «Джеймс Уэбб» впервые в истории получил прямое изображение экзопланеты вне Солнечной системы. Представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства добавили, что речь идет об экзопланете HIP 65426 b, которую ученые открыли в 2017 году.

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