Наука 02 сентября 2022, 11:50 Поделиться Telegram

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Viber Телескоп James Webb впервые сделал снимок экзопланеты вне Солнечной системы NASA: телескоп James Webb впервые сделал снимок экзопланеты вне Солнечной системы flickr

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Орбитальный телескоп James Webb впервые в истории получил прямое изображение экзопланеты вне Солнечной системы. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA

«Впервые астрономы использовали телескоп NASA James Webb, чтобы получить прямое изображение планеты за пределами нашей Солнечной системы», — сказано в сообщении организации.

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Представители NASA добавили, что речь идет об экзопланете HIP 65426 b, которую ученые открыли в 2017 году.

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«Экзопланета является газовым гигантом, а это означает, что она не имеет каменистой поверхности и не может быть обитаемой», — в пресс-службе космической организации.

Ее масса больше массы Юпитера в 6-12 раз. HIP 65426 b около 15-20 миллионов лет. По словам представителей NASA, сделанный телескопом James Webb снимок даст возможность получить больше данных и уточнить сведения об экзопланете.

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