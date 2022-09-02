Все новости

Важное

04 сентября 2022, 10:56

Фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Путина на саммит G20

Мир

04 сентября 2022, 10:49

Германию предупредили о полном блэкауте этой зимой

Реклама

Общество

04 сентября 2022, 10:38

Премьеру сериала по «Властелину колец» посмотрели 25 млн человек

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Наука

02 сентября 2022, 11:50

Телескоп James Webb впервые сделал снимок экзопланеты вне Солнечной системы

NASA: телескоп James Webb впервые сделал снимок экзопланеты вне Солнечной системы

Читать 360tv в

Орбитальный телескоп James Webb впервые в истории получил прямое изображение экзопланеты вне Солнечной системы. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA

NASA

«Впервые астрономы использовали телескоп NASA James Webb, чтобы получить прямое изображение планеты за пределами нашей Солнечной системы», — сказано в сообщении организации.

Реклама

Представители NASA добавили, что речь идет об экзопланете HIP 65426 b, которую ученые открыли в 2017 году.

Реклама

«Экзопланета является газовым гигантом, а это означает, что она не имеет каменистой поверхности и не может быть обитаемой», — в пресс-службе космической организации.

Ее масса больше массы Юпитера в 6-12 раз. HIP 65426 b около 15-20 миллионов лет. По словам представителей NASA, сделанный телескопом James Webb снимок даст возможность получить больше данных и уточнить сведения об экзопланете.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама