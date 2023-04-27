Наука 27 апреля 2023, 22:46 НАСА назвало период сведения МКС с орбиты НАСА заявило о сведении МКС с орбиты в 2030–2031 годах Pixabay

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Глава НАСА Билл Нельсон заявил, что Международную космическую станцию сведут с орбиты в 2020–2031 годах. Такое заявление он сделал на бюджетных слушаниях слушаниях в комитете по науке и технологиям палаты представителей конгресса США, написало РИА «Новости».

«Она стареет, и мы собираемся свести ее с орбиты, мы сделаем это в 2030–2031 годах», — сообщил Нельсон.

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Работу на околоземной орбите планируется вести на частных коммерческих станциях. Между тем, США, ЕС и Япония собираются продолжать работать на МКС до 2030 года. Что же касается России, то она еще не определилась со сроками ухода со станции. Изначально Роскосмос намеревался выйти из проекта после 2024 года. Но позже руководство корпорации заявило, что Россия с высокой долей вероятности останется на МКС до 2028 года.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что проект МКС является самым успешным и крупным международным проектом в сфере космоса. Уведомление об участии России в проекте МКС до 2028 года разослали министру образования культуры, технологии и науки Японии Кейко Нагаоке, президенту CSA Лизе Кемпбелл, главе ESA Йозефу Ашбахеру и администратору НАСА Биллу Нельсону.