    06 марта 2020, 17:06

    NASA назвало новый марсоход «Настойчивость». Это идея семиклассника

    Дарья Бунякова

    Сотрудники NASA провели голосование за лучшее название для нового марсохода. Всего предложили 28 тысяч вариантов, но победила заявка ученика седьмого класса. Теперь аппарат носит имя Perseverance, что в переводе значит «Настойчивость».
    NASA назвало новый марсоход «Настойчивость». Это идея семиклассника

    В голосовании принимали участие 28 тысяч школьников из всех штатов США. Сначала из вариантов выбрали 155, затем список сократили до восьми. В итоге выбирали из таких названий, как «Стойкость», «Упорство», «Выносливость» и других. Но удача улыбнулась семикласснику Александру Мазеру, который предложил назвать марсоход «Настойчивость», пишет NASA.

    Победителя голосования объявил 5 марта заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен. Он рассказал, что марсоход отправится на Марс и соберет образцы. По словам Цурбухена, выполнить такую миссию как раз нельзя без настойчивости.

    «Это был шанс помочь агентству, которое отправило людей на Луну и скоро сделает это снова. Этот марсоход поможет проложить путь для человека на Марс, и я хотел попытаться помочь всем, чем мог. Отказ от такого вызова просто был не вариантом», — сказал Мазер.

    Теперь американский школьник вместе с семьей сможет наблюдать за запуском марсохода с мыса Канаверал 17 июля 2020 года. Корабль приземлится в кратере Марса Джезеро 18 февраля 2021 года.