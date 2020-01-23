Название нового марсохода NASA определят голосованием

Американское аэрокосмическое агентство NASA запустило голосование на лучшее название для нового марсохода. Пользователям предложены девять названий, которые выбрали для ровера школьники США.

На странице агентства сообщается, что в конкурсе приняли участие 28 тысяч учащихся. Из предложенных вариантов выбрали сначала 155 названий, затем их число сократили до девяти, среди них «Выносливость», «Упорство», «Обещание», «Настойчивость», «Изобретательность» и прочие.

Голосование продлится до 28 января. В нем могут принять участие желающие со всего мира. Имя победителя объявят в марте, ему выпадет возможность присутствовать при запуске марсохода на мысе Канаверал 17 июля 2020 года. Корабль приземлится в кратере Марса Джезеро 18 февраля 2021 года.

Выбрать название для робота весом более тонны, предназначенного для поиска следов жизни, климатических и географических исследований, можно здесь.

Недавно основатель SpaceX Илон Маск заявил, что к 2050 году намерен основать на Марсе колонию, численностью не менее миллиона человек.