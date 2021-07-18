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    18 июля 2021, 03:28

    Найдены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС

    Анастасия Кукова

    Экипаж Международной космической станции (МКС) нашел в промежуточной камере российского модуля «Звезда» несколько возможных мест утечки воздуха. Три из них были заделаны накладками или герметиком. Оставшиеся не представляют опасности для космонавтов.

    Найдены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС

    Об этом сообщил представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст.

    «Эксперты из России и НАСА использовали несколько методов, пытаясь найти точные места других утечек помимо тех, которые уже были определены. В ходе продолжающегося поиска определены несколько возможных мест, и накладками или герметиком заделаны три из этих мест. Но пока это не полностью уменьшило темп утечки», — приводит его слова РИА «Новости».

    Первая небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. Через год экипаж нашел первую трещину в модуле «Звезда». В марте обнаружилась еще одна трещина, которую экипаж заделал. Утечка уменьшилась, но не прекратилась. Для ее компенсации приходилось регулярно наддувать МКС воздухом, азотом и кислородом.

    Последние три трещины космонавты обнаружили 4 апреля 2021 года. Экипаж обработал их герметиком.