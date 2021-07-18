Найдены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) нашел в промежуточной камере российского модуля «Звезда» несколько возможных мест утечки воздуха. Три из них были заделаны накладками или герметиком. Оставшиеся не представляют опасности для космонавтов.

Об этом сообщил представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст.

«Эксперты из России и НАСА использовали несколько методов, пытаясь найти точные места других утечек помимо тех, которые уже были определены. В ходе продолжающегося поиска определены несколько возможных мест, и накладками или герметиком заделаны три из этих мест. Но пока это не полностью уменьшило темп утечки», — приводит его слова РИА «Новости».

Первая небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. Через год экипаж нашел первую трещину в модуле «Звезда». В марте обнаружилась еще одна трещина, которую экипаж заделал. Утечка уменьшилась, но не прекратилась. Для ее компенсации приходилось регулярно наддувать МКС воздухом, азотом и кислородом.

Последние три трещины космонавты обнаружили 4 апреля 2021 года. Экипаж обработал их герметиком.