СМИ: на МКС устранили еще три возможных места утечки воздуха

Российские космонавты обнаружили еще три возможных трещины на борту Международной космической станции (МКС). Места утечки воздуха уже обработали герметиком, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«На этой неделе космонавты обнаружили еще три возможных места утечки воздуха в промежуточной камере модуля „Звезда“ и по рекомендации наземных специалистов в пятницу и субботу наложили на них несколько слоев герметика», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, в ближайшее время космонавты должны проверить герметичность промежуточной камеры «Звезды». Это позволит понять, помогла ли обработка герметиком справиться с утечкой воздуха с МКС.

Ранее сообщалось, что устранением утечки в российском модуле занялся космонавт Сергей Рыжиков. Сотрудник подмосковного Центра управления полетами попросил космонавта «срочно нанести еще один слой герметика». Он пояснил, что при полном высыхании первого слоя второй раз провести работу станет уже невозможно.

Небольшую утечку воздуха зафиксировали на МКС в 2019 году. Трещину нашли на «Звезде» и заделали в 2021 году. Позже стало известно о второй закрытой трещине. При этом утечка воздуха пока продолжается.