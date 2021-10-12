Найдена печать внуков Ярослава Мудрого

Археологи нашли печать XI–XII веков во время раскопок в историческом центре Пскова. Предположительно, она принадлежала внукам князя Ярослава Мудрого, написало РИА ФАН.

Печать украшена надписью с пожеланиями всех благ и изображением архангела Михаила. Исследователи считают, что владельцем вещи мог быть князь Олег Святославич или князь Святополк Изяславич — внуки Ярослава Мудрого.

«Яркая индивидуальная находка из раскопа в центре Пскова — княжеская вислая печать с русской благопожелательной надписью и изображением архангела Михаила. Относится к концу XI–началу XII века», — рассказали в Археологическом центре Псковской области.

Ранее археологи нашли древний алтарь под Анапой в Краснодарском крае. Они считают, что находка связана с культом древнегреческого бога Гермеса. Археологи отметили, что находка представляет особую важность для исследований, посвященных религиозным ритуалам и культам древности.