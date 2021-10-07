Древний алтарь нашли археологи под Анапой

В Краснодарском крае археологи раскопали древний постамент с терракотовыми фигурками. Об этом сообщил «Царьград».

Раскопки велись у хутора Воскресенский. По мнению специалистов, находка может быть связана с культом древнегреческого бога Гермеса. Отмечается, что символы этого божества использовались для привлечение удачи в торговли. Ученые заметили, что постамент представляет особую важность для исследований, которые посвящены религиозным ритуалам и культам древности.