Найдена галактика с самой древней спиральной структурой

Группа японских ученых из Национальной астрономической обсерватории Японии и японского Университета перспективных исследований (SOKENDAI), изучая космос с помощью комплекса радиотелескопов в чилийской пустыне Атакама, нашла галактику с самой древней спиральной структурой. Она образовалась через 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва.

На сайте обсерватории ALMA сообщается, что галактику назвали BRI 1335-0417 и ее возраст оценивается в 12,4 миллиарда лет. Ее площадь составляет 15 тысяч световых лет от центра галактики. Это около трети размера Млечного пути.

Пыль заслоняет свет звезд и затрудняет исследование BRI 1335-0417. Изучить ее удалось только с помощью мощных телескопов ALMA. Аспирант SOKENDAI и ведущий автор исследования Такафуми Цукуи сообщил, что снимки были настолько четкими, что он смог увидеть множество деталей. Они признался, что был очень взволнован, поскольку никогда не видел столь явных доказательств спиральной структуры объекта.

«Поскольку BRI 1335-0417 — очень далекий объект, мы не сможем увидеть истинный край галактики. Для галактики, существовавшей в ранней Вселенной, размер BRI 1335-0417 был гигантским», — подчеркнул Такафуми Цукуи.

Он заявил, что поскольку Солнечная система находится в одном их спиральных рукавов Млечного Пути, изучение спиральной структуры открытой галактики позволит ученым понять, как она зародилась.

Галактика BRI 1335-0417 сама по себе загадочна. Считается, что подобные спиральные образования, содержащие большое количество пыли, со временем трансформируются в эллиптические галактики. В случае с BRI 1335-0417 заметен противоположный процесс.

В апреле ученые из Университета штата Огайо обнаружили уникальную черную дыру, которая находится на самом близком расстоянии к Земле.