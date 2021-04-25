Астрономы нашли самую близкую к Земле черную дыру

Уникальную черную дыру, которая находится на самом близком расстоянии к Земле, обнаружили ученые из Университета штата Огайо. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

Черную дыру обнаружили в созвездии Единорога. Этот объект находится на расстоянии 1,5 тысячи световых лет от Земли. Среди всех прочих черных дыр она оказалась ближе всего к нашей планете. Но при этом она еще и самая маленькая из всех, которые когда-либо удавалось находить ученым. Однако это только по меркам космоса — черная дыра все равно в три раза тяжелее Солнца и превышает массу Земли почти в миллион раз. Астрономы назвали эту «крошечную» черную дыру Единорогом.

Доказательства того, что такие черные дыры существуют, были получены лишь полтора года назад. Новый метод, который применили ученые, в будущем поможет обнаружить и другие черные дыры, которые прежде не были известны науке, отметил глава департамента астрофизических исследований в Европейском космическом агентстве Оливер Йенрих.

Астрономам в апреле удалось обнаружить небольшую галактику, которая образовалась на самых ранних этапах эволюции Вселенной. Внутри этой мини-галактики газ вращается, а не двигается хаотично.