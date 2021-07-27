После вывода на орбиту многоцелевого лабораторного модуля «Наука» при его полете к международной космической станции (VRC) возникало несколько нештатных ситуаций. Специалистам Ракетно-космической корпорации «Энергия», Космического центра Хруничева и подмосковного Центра управления полетами удалось справиться с большинством из них.

Об этом РИА «Новости» сообщил член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов. «Науку» запустили с Байконура 21 июля ракетой-носителем «Протон». После выведения на орбиту у специалистов возникли замечания к работе датчиков инфракрасной вертикали. Модуль переориентировали в пространстве с помощью звездных датчиков.

Хохлов также рассказал о нераскрывшейся антенне системы сближения «Курс». Сама система не с первого раза прошла тест. Ее будут использовать при сближении и стыковке «Науки» с МКС.

Самой тяжелой нештатной ситуацией эксперт назвал проблему с двигательной установкой модуля.

«В результате пришлось менять всю траекторию полета „Науки“ к МКС, так как не сразу удалось задействовать основные двигатели коррекции и сближения и поначалу подъемы орбиты модуля выполнялись с помощью малых двигателей причаливания и стабилизации», — сказал Хохлов.

В настоящее время «Наука» продолжает сближаться с МКС.

Вечером 26 июля от МКС отстыковался модуль «Пирс». На его место встанет модуль «Наука», который пристыкуется, ориентировочно, 29 июля.