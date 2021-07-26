Модуль «Пирс» отстыковался от МКС. Видео

В понедельник вечером модуль «Пирс» отстыковался от МКС перед затоплением в Тихом океане. Процесс заснял космонавт Роскосмоса Олег Новицкий. Трансляция велась на сайте госкорпорации.

«В соответствии с программой полета российского сегмента МКС 26 июля 2021 года прошла расстыковка связки грузового корабля „Прогресс МС-16“ и отсека-модуля „Пирс“ с МКС. Сейчас корабль и модуль готовятся к входу в атмосферу Земли», — говорится в сообщении.

Несгоревшие элементы конструкции, по расчетам, могут упасть в южной части Тихого океана, в 3630 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона. Это место еще называют кладбищем космических кораблей.

На место «Пирса» встанет новый модуль «Наука». Его стыковка планируется на 29 июля. «Пирс» был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции.

Присоединение «Науки» к российскому сегменту МКС расширит пространство для космонавтов. Они получат больше места для работы, хранения полезных грузов и размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.