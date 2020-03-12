На краю Солнечной системы нашли больше сотни планет

Астрономы из Университета Пенсильвании пять лет работали над проектом по картированию структур Вселенной и изучению темной энергии Dark Energy Survey, и обнаружили на краю Солнечной системы более сотни неизвестных ранее планет.

Исследователи опубликовали результаты работы в издании Science Alert. В 2013–2019 годах они собирали данные об источниках инфракрасного излучения в небе над южным полушарием Земли, изучали сверхновые звезды и галактические скопления. Ученые хотели рассчитать ускорение расширения Вселенной, которое, как считается, находится под влиянием темной энергии.

В результате большого поля обзора исследователи смогли зарегистрировать транснептуновые объекты (ТНО). Эти небесные тела находятся дальше орбиты Нептуна. Это в 30 раз больше, чем от Земли до Солнца.

В результате скрупулезного анализа учены выделили 316 малых планет, из которых 139 ранее были неизвестны астрономам. Теперь исследователи высказывают осторожную надежду, что разработанные технологии позволят наконец обнаружить таинственную девятую планету. Предположительно, она вращается на расстоянии 200 а. е. (астрономических единиц, каждая равна расстоянию от Земли до Солнца). Ученые уверены в существование еще одной планеты, так как нечто большое гравитационно влияет на орбиту других планет Солнечной системы.

«Существует множество идей о планетах-гигантах, которые раньше были в Солнечной системе и которых уже нет, или о планетах, которые находятся далеко и массивны, но слишком слабо отражают свет, чтобы их заметить», — сказал физик и астроном Гари Бернштейн из Университета Пенсильвании.

Существует гипотеза, что в поясе Койпера, за пределами Нептуна, скрывается планет, чья масса примерно в пять раз больше, чем у Земли.

Астрономы Европейской южной обсерватории нашли в созвездии Рыб экзопланету WASP-76b, на поверхности которой идет дождь из раскаленного металла.