Ученые нашли планету, на которой идет железный дождь

Астрономы нашли экзопланету, на которой идут дожди из расплавленного железа. Планета WASP-76b находится в созвездии Рыб на расстоянии около 640 световых лет от нас.

Планету обнаружили в Европейской южной обсерватории, изучая звезду WASP-76 с помощью Очень большого телескопа (VLT). Она представляет собой газовый гигант, схожий с Юпитером, но удаленный от своей звезды на небольшое расстояние. Такие планеты ученые называют «горячими Юпитерами». Из-за близости к светилу год на них обычно длится несколько земных дней.

Из-за высоких температур атмосфера «горячих Юпитеров» может быть крайне необычной. Ученые уже обнаруживали миры, воздух которых состоит из испаренных металлов и горных пород, а небо покрывают свинцовые или стеклянные облака. На таких планетах порой идут дожди из рубинов и других драгоценностей.

Планета WASP-76b повернута к своей звезде только одной стороной, как Луна к Земле. На дневной стороне этого газового гиганта температура превышает 2400 градусов Цельсия. Из-за этого идет испарение металлов. Сильные ветры переносят железный пар на более холодную ночную сторону (1500 градусов), где по вечерам падают железные осадки.