Эксклюзив 25 января 2023, 22:52 «Мы всегда настороже». Артемьев вспомнил, как оказался в открытом космосе в поврежденном скафандре Космонавт Артемьев: в нештатных ситуациях нужно найти кратчайший путь к шлюзовому отсеку

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Командир корабля «Союз МС-21» и экспедиции на МКС Олег Артемьев рассказал «360», что делать при возникновении внештатной ситуации вдали от Земли. К их числу он отнес повреждение скафандра в открытом космосе. Он подчеркнул, что все космонавты отрабатывают порядок действий на случай возможных ЧП.

Командир «Союза МС-21» выходил в открытый космос три раза. В августе 2022 года, когда он находился на Международной космической станции, у него возникли неполадки со скафандром из-за низкого напряжения в его аккумуляторной батарее.

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«Мы всегда настороже, знаем кратчайший путь к шлюзовому отсеку. Такой отсек — это дополнительный кислород, электричество, чтобы запитать скафандр. Как в моем случае, когда было падение напряжения, я просто вернулся в шлюзовую камеру и подключился к питанию, нивелировав внештатную ситуацию», — пояснил Артемьев.

Если же разгерметизация скафандра произошла из-за пробоины, все зависит от ее размера. При небольшом падении давления можно закончить работу и только тогда вернуться на станцию. А если повреждение большое, нужно включить аварийную подачу кислорода, подытожил космонавт.

Ранее Артемьев рассказал о фиксировании происходящего на МКС с помощью фото и видеокамер. Он пошутил, что если появятся инопланетяне, они тоже попадут в объектив.