Эксклюзив 25 января 2023, 21:08 Космонавт Артемьев рассказал о своем блоге и инопланетянах Командир корабля «Союз МС-21» Артемьев рассказал, что ему дает ведение блога о космосе freepik

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Командир корабля «Союз МС-21» и экспедиции на МКС Олег Артемьев поделился с «360», что пока не видел инопланетян, но готов к встрече с ними. Космонавт пообещал, что как только удастся зафиксировать что-то интересное, он обязательно поделится кадрами в своем блоге.

Вести блог и социальные сети уговорила новая перспективная команда Роскосмоса, именно с их подачи космонавты стали активней публиковать интересные материалы и освещать жизнь в космосе. Артемьев отметил, что в космосе был всего три раза.

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"Но я мало летал, пока только три раза. И всего лишь за 560 дней тяжело кого-то увидеть, но мы к этому готовы. Самое главное, что у нас есть фото и видеокамеры. Пока они у нас работают, мы можем зафиксировать то или иное что с нами произойдет. Поэтому как только инопланетяне появятся…» — пошутил космонавт.

Артемьев рассказал, что ему дает ведение блога. По его словам, много людей пришло в ракетно-космическую отрасль благодаря популяризации этой области в социальных сетях.

"Обратная связь, которая пошла от тех людей, которые подписывались на канал, на блог — это дорогого стоит. Потому что ты сразу получаешь соратников в своем деле. И те люди, которые в 14 году ходили в детский сад и только в школу, и только тогда заинтересовались космосом, они сейчас уже работают на предприятиях», — пояснил космонавт.

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