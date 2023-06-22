Наука 22 июня 2023, 11:13 Москва выделит грант на поддержку исследований столичных ученых Мэр Москвы Собянин: город поддержит Российский научный фонд грантом для столичных ученых РИА «Новости»

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Москва поддержит Российский научный фонд с помощью гранта молодым ученым, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Средства пойдут на финансирование проектов победителей ежегодного конкурса «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными группами». Сергей Собянин Мэр Москвы

Заявки на участие смогут отправить до 2 октября научные коллективы до четырех человек, в которых два и более участника моложе 39 лет. Жюри рассмотрит приоритетные для города проекты по таким направлениям, как экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, высокотехнологичное здравоохранение, передовые цифровые и интеллектуальные производственные технологии и другие.

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Результаты исследований должны быть опубликованы в российских и зарубежных научных журналах.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных НКО.